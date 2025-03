Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta segunda (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Tudo que você realizou começou com uma ideia, e agora as ideias fluem com mais frequência e intensidade através de sua alma, o que indica que ainda você tem muitas coisas para realizar. Selecione as melhores ideias.