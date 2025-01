5 comidas de praia leves e saudáveis

A praia é o cenário ideal para relaxar, aproveitar o sol e estar ao lado de amigos e familiares. A experiência se torna ainda mais agradável quando acompanhada de comidas, que não só saciam a fome, mas também tornam os momentos mais saborosos e memoráveis. Optar por pratos leves ajuda a manter a energia e o bem-estar, permitindo que todos aproveitem o dia de forma descontraída e cheia de sabor. Por isso, confira 5 receitas de pratos leves e saudáveis para levar à praia!

Sanduíche caprese

Ingredientes

80 g de muçarela de búfala bolinha cortada em fatias

1/2 tomate

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pão integral com gergelim cortado ao meio

Manjericão e rúcula a gosto

Modo de preparo

Distribua a rúcula e o manjericão em uma fatia de pão. Em seguida, alterne fatias de muçarela e tomate. Regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Feche com a outra fatia de pão e sirva.

Mix de nuts temperado

Ingredientes

100 g de nozes

100 g de castanha-do-pará

100 g de amêndoas

100 g de macadâmia

100 g de castanha-de-caju crua

50 g de semente de girassol

2 colheres de sopa de cúrcuma

4 colheres de sopa de alecrim

3 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 colher de chá de pimenta-caiena

2 colheres de chá de sal

Modo de preparo

Em uma forma, coloque as oleaginosas e a semente de girassol e misture. Adicione o óleo de coco e misture novamente. Adicione os temperos e misture. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Espere esfriar e guarde em recipiente com tampa.

Chips de batata-doce

Ingredientes

100 g de batata-doce

1 colher de sopa de azeite

Sal, alecrim e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas em fatias bem finas, o mais fino possível, para ficarem crocantes. Coloque as fatias em uma tigela grande e regue com o azeite. Misture bem para que todas as fatias fiquem cobertas com o azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.

Forre uma assadeira com papel-manteiga e disponha as fatias de batata-doce em uma única camada, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20-30 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até que fiquem douradas e crocantes. Retire do forno e espere esfriar. Guarde em recipiente com tampa.

Biscoito de polvilho

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho azedo

azedo 1 colher de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá água quente

1 ovo

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o polvilho, o azeite, o ovo e o sal. Misture até ficar homogêneo e, aos poucos, acrescente a água até virar uma massa homogênea. Com as mãos, modele rosquinhas. Coloque as rosquinhas em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Sirva em seguida.

Grão-de-bico crocante

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 colher de sopa de cominho em pó

1 colher de sopa de páprica doce

Raspas de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo