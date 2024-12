As receitas com carne suína são uma excelente opção para o almoço, combinando versatilidade e sabor em pratos que agradam diversos paladares. A carne suína se destaca pela suculência e capacidade de absorver temperos, permitindo criações que vão desde preparações mais simples e rápidas até pratos sofisticados. Por isso, confira 5 receitas com carne suína para o almoço!

Medalhões de filé mignon suíno com bacon

Ingredientes

500 g de filé mignon suíno

10 fatias de bacon

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 dente de alho picado

Ramos de alecrim fresco a gosto

Modo de preparo

Corte o filé mignon suíno em pedaços de aproximadamente 3 cm de altura, formando medalhões. Em um recipiente, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Envolva cada medalhão com uma fatia de bacon e prenda com um palito de dente para manter o formato. Leve uma frigideira ao fogo médio e aqueça o azeite em fogo. Coloque os medalhões na frigideira com o lado do bacon para baixo, pressionando levemente para selar.

Doure todos os lado do medalhão, incluindo as laterais do bacon, cerca de 2 minutos cada lado. Adicione o alho e o alecrim fresco na frigideira para perfumar. Abaixe o fogo, tampe a frigideira e deixe fritar por mais 3 minutos. Retire os palitos e sirva em seguida.

Lombo suíno à parmegiana

Ingredientes

500 g de lombo suíno

Suco de 1 limão

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

1 xícara de chá de molho de tomate

200 g de queijo muçarela fatiado

fatiado 50 g de queijo parmesão ralado

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Corte o lombo suíno em bifes finos. Transfira para um recipiente e tempere os bifes com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Deixe marinar por 15 minutos. Em um prato, bata os ovos com uma pitada de sal. Passe os bifes na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, pressionando bem para que fiquem bem empanados.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo para aquecer. Coloque os bifes no óleo quente e frite até ficarem dourados dos dois lados. Coloque-os em um recipiente forrado com papel-toalha e reserve. Transfira os bifes para uma assadeira e cubra com molho de tomate. Adicione uma fatia de queijo muçarela sobre cada bife e salpique queijo parmesão por cima. Finalize com orégano e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 15 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e levemente dourado. Sirva em seguida.

Lombo suíno assado com ervas

Ingredientes

1 kg de lombo suíno

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 2 limões

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de páprica doce

2 ramos de alecrim fresco

1/2 xícara de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Faça cortes leves no lombo com uma faca para que o tempero penetre melhor. Em um recipiente, misture o alho, o azeite, o suco de limão, a mostarda, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Esfregue essa mistura por toda a superfície do lombo. Adicione os ramos de alecrim, regue com o vinho branco e cubra com plástico-filme. Deixe marinar na geladeira por aproximadamente 2 horas.

Após, coloque o lombo em uma assadeira e regue com a marinada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 1 hora. Após, retire o papel-alumínio, regue o lombo com o caldo da assadeira e asse por mais 30 minutos, ou até dourar, regando ocasionalmente para não secar. Deixe o lombo descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva com o caldo da assadeira.

Costelinha de porco com molho barbecue

Ingredientes

1 kg de costelinha de porco cortada em pedaços

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de páprica

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de molho barbecue

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a costelinha com sal, pimenta-do-reino, alho, páprica, açúcar mascavo e suco de limão. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite e frite os pedaços de costelinha em fogo alto até que fiquem dourados.

Adicione a água e cubra a frigideira com uma tampa. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando para garantir que a carne fique macia. Transfira os pedaços de costelinha para uma assadeira e pincele com molho barbecue. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos, pincelando mais molho a cada 10 minutos para caramelizar bem. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos. Polvilhe a cebolinha por cima e sirva em seguida.

Arroz com carne suína

Ingredientes

500 g de pernil cortado em cubos

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 tomate picado

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de arroz branco

branco 2 xícaras de chá de água quente

1 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo