O Dia Internacional da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, nos lembra da urgência em cuidar de um aspecto frequentemente negligenciado: o equilíbrio psíquico. Com mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo sofrendo com transtornos mentais, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), encontrar maneiras de manter a mente saudável é fundamental.