Em 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, muitos países celebram o Halloween, tradição que se originou em países de língua inglesa, possivelmente, entre os celtas, no festival da colheita. Essa data coincide com o período em que o Sol transita pelo signo de Escorpião, que, como o Dia das Bruxas, é conhecido pelos seus mistérios e poderes ocultos.