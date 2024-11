Veja qual é o dia certo para montar a árvore de Natal

O clima de Natal está no ar, trazendo consigo um charme especial que transforma a paisagem urbana. Casas e comércios começam a se vestir de vermelho, branco e dourado, refletindo a alegria e o espírito festivo da época. Para muitos, a montagem da árvore já é uma realidade, iluminando salas e vitrines com luzes piscantes e enfeites variados. Outros preferem esperar um pouco mais, aguardando a proximidade do dia 25 de dezembro para dar início às celebrações.