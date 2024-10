Crianças neurodivergentes são aquelas cujo desenvolvimento neurológico apresenta diferenças em relação ao que é considerado típico. Isso inclui condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia, entre outros. Essas variações no funcionamento neurológico afetam a maneira como elas processam informações, se comunicam e interagem com o mundo.