5 receitas com sardinha para o almoço

A sardinha é um peixe pequeno, encontrado em águas salgadas, amplamente consumido ao redor do mundo. Rica em ômega 3, vitaminas B12 e D, além de minerais como cálcio, ferro e selênio, ela é benéfica para a saúde. O consumo regular ajuda a melhorar a saúde do coração, reduzir inflamações, fortalecer os ossos e o sistema imunológico. Além disso, é uma excelente fonte de proteínas. Versátil na culinária, pode ser utilizada em diversas receitas. Por isso, confira como preparar receitas com sardinha para o almoço!