5 dicas para incentivar as crianças a cuidarem dos dentes

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 45% da população de todo o mundo sofre com doenças bucais, sendo a cárie a mais comum, afetando mais de 2 milhões de indivíduos. Só em crianças com dentes decíduos, popularmente conhecidos como dentes de leite, a cárie acomete 514 milhões. No Brasil, apesar de o Ministério da Saúde divulgar uma melhora no índice de crianças sem cárie, que passou de 46,6%, em 2010, para 53,17%, em 2023, o tema ainda merece atenção.