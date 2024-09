Com o objetivo de tornar o lar mais confortável e aconchegante, o interesse por pequenas reformas e mudanças na decoração tem crescido. Se você faz parte desse grupo, a decoração escandinava pode ser uma opção. Esse estilo surgiu no norte da Europa, mais especificamente na região da Escandinávia, e teve o auge na década de 1950. Por isso, traz as características desse local.