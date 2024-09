Os últimos meses do ano já estão batendo na porta. Se você chegou até aqui e não colocou em prática a meta de estar mais conectado com a própria espiritualidade, as indicações de livros abaixo são perfeitas para solucionar essa questão. Isso porque essas obras propõem um mergulho no autoconhecimento, reconexão com si e aceitação das transformações da vida por meio de exemplos práticos. Veja!