Profissionais da moda e da arquitetura se reúnem no próximo dia 10 no evento Cenários do Design, na Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609, Floresta), em Porto Alegre, para debater as tendências futuristas do design e fortalecer a produção local, oferecendo novas perspectivas aos criativos da região.