O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, é a data mais romântica do calendário brasileiro. E, para comemorar o amor e a paixão, o TETTO Rooftop Lounge, casa do Grupo PHD Eventos e localizada no topo do WZ Hotel Jardins, na Av. Rebouças, apresenta dois drinks: o Valentine e o Crazy in Love, disponíveis no cardápio da casa na ocasião.