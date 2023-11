O verão não chegou oficialmente, mas a feira Zero Grau já apresentou o que deve ser tendência de calçados no outono/inverno 2024. Realizado em Gramado, entre os dias 20 e 22 de novembro, a 13ª edição reuniu marcas de 230 expositores, lojistas de todo o Brasil e representantes e profissionais do setor calçadista de todo o mundo para antecipar ao público os itens que vão dar o tom para o próximo ano.