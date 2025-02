Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Crie um ambiente agradável com sua presença, você não precisa se rodear de objetos nem tampouco depender de quaisquer circunstâncias para isso, mas irradiar do centro do seu coração os sentimentos mais nobres.