Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Nesta quinta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

O que você quiser fazer há de ser coordenado com as pessoas envolvidas, porque este é um daqueles momentos do destino em que a soma das pessoas dá como resultado algo maior do que sua mera expressão matemática.