Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

O tempo de radicalismo está à caminho, mas precisa ser administrado com sabedoria, porque por enquanto seria melhor continuar preservando as coisas como estão do que se precipitar em chutar o balde. Melhor não.