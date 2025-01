Horóscopo do dia para Câncer: veja a previsão completa

Nesta quinta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Câncer: nascidos entre 21 de junho a 22 de julho

Ótimo seria se as pessoas fizessem mais concessões do que exigências, mas como para isso o mundo deveria ser bem menos egoísta do que é, será melhor você não depender disso e continuar seu jogo do jeito que está.