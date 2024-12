Mãe de Viih Tube conta que avó de influenciadora teve um AVC e precisou ser internada: "Dói muito"

Viviane Di Felice conversou com os seguidores em seu perfil no Instagram.

Viviane Di Felice , mãe da influenciadora digital Viih Tube , revelou nesta segunda-feira (2) que, além da internação do neto, Ravi, a família está enfrentando mais um desafio delicado: sua mãe, Isaura, 90 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Por conta disso, ela precisou viajar rapidamente até Sorocaba, em São Paulo.

Nas redes sociais, ela disse que a avó de Viih, que já vinha enfrentando problemas de saúde há alguns anos, foi hospitalizada no último sábado (30).

— Minha mãe começou a passar mal, está há quatro anos acamada, foi várias vezes para o hospital. Pedi a Deus que ela não fosse para o hospital quando a Viih fosse ter o Ravi . Graças a Deus consegui dar o suporte para a minha filha e para o meu neto. Mas agora piorou o quadro dela, que teve um AVC. São extremos: um nascendo e minha mãe, que a gente sabe que não vai ficar muito tempo com a gente. Dói muito — relatou a empresária por meio de stories publicados no Instagram.

— A gente fica muito sensibilizada, porque minha mãe tem 90 anos, e, pela situação dela, a gente sabe que ela não vai ficar muito tempo com a gente. Dói muito porque é a mãe, né? Eu vejo como eu sou parceira da minha filha, como eu amo estar com ela.

Viviane contou ainda que, apesar dos desafios enfrentados ao longo dos últimos dias, com a internação do neto recém-nascido por conta de um quadro grave e raro, ainda não especificado, o bebê está reagindo bem ao tratamento. Ravi está na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein desde o último dia 24 de novembro.