Internada desde domingo

Irmã do rei Charles "está se recuperando bem" após acidente com cavalo em casa de campo, diz marido

Princesa Anne, de 73 anos, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses por conta das doenças do monarca e de Kate Middleton. Tim Laurence falou com a imprensa após visitá-la em hospital de Bristol, no oeste da Inglaterra, nesta terça-feira

25/06/2024 - 15h09min Atualizada em 25/06/2024 - 17h27min