A vencedora do BBB 11, Maria Melilo, compartilhou um vídeo na quinta-feira (18) com a intenção de mostrar o novo corte de cabelo, mas acabou chamando a atenção dos seguidores por conta de hematomas nos dois braços. Maria publicou o registro um dia depois de uma suposta agressão do comediante Luiz França se tornar pública. Os dois estavam namorando havia dois anos.