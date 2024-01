A comediante Brittany Schmitt, 32 anos, que viveu uma breve relação amorosa com Armie Hammer, 37 anos, comentou sobre as polêmicas do ator, em entrevista ao This is The Worst Podcast, programa de Brittany Furlan, nesta quarta-feira (24). Ele foi acusado de canibalismo e abuso sexual por pelo menos duas mulheres.