O ator Cauã Reymond falou abertamente sobre a relação com a sua filha Sofia, de 11 anos, fruto de um antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Em entrevista ao Extra, nessa segunda-feira (15), o atual protagonista da novela Terra e Paixão declarou que não é um pai ciumento e que busca deixá-la confortável para que ela faça as próprias escolhas.