Preta Gil homenageou a madrinha Gal Costa ao desfilar no São Paulo Fashion Week (SPFW) nesta quinta-feira (9) ao som de Vá se Benzer. A data marca um ano da morte de Gal Costa, que faleceu de um infarto agudo no miocárdio aos 77 anos. A cantora e empresária está em remissão de um câncer de intestino e foi ovacionada pelo público com gritos e aplausos ao cruzar a passarela.