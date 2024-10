Quem apostou que a literatura desapareceria, perdeu

O futuro projetado pela família Jetsons, desenho animado dos anos 1960, previu as casas automatizadas, as chamadas de vídeo e os relógios de pulso inteligentes. Quanto à alimentação por pílulas, acertaram mais ou menos: ainda não ingerimos comprimidos de carne, de lasanha, de ovo, mas temos nos empanturrado de comprimidos filosóficos e de autoajuda. Grudados no celular, ingerimos microdoses de aprendizado: como treinar os bíceps, meditar em três minutos, lidar com a menopausa, visitar os Lençóis Maranhenses e outras pílulas de bem viver, para consumo imediato. E engajamos.