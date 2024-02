Há quem diga que o ano só começa depois do Carnaval. Não tenho certeza disso, acho que já fizemos um bocado de coisa em 2024. Fato é que a sensação é de que agora engrenou de vez. Ano letivo, IPTU, IPVA, fatura do cartão de crédito de janeiro. Tem quem já furou a dieta, tem quem está com a alma fitness, tem quem esteja arrependido de ter feito plano anual na academia e tem também quem esteja engajado na meia-maratona.