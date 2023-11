Que atire a primeira pedra quem não gosta de uma bela friturinha. Como não amar aquele barulhinho do crocante a cada mordida, aquele sabor inconfundível? Aliás, tudo que é frito é ainda mais gostoso. Aquela indulgência gastronômica de vez em quando faz bem, e a gente gosta. Até acho lindo o rastro de farelo de empanado que às vezes cai pelo caminho. São raras as ocasiões em que me arrisco a preparar algo frito dentro de casa. Não faço muito por causa do cheiro, que é inevitável que fique pelo ar. Mas que vale a pena, ah, isso vale.