Do café colonial ao pub cervejeiro, conheça parte da Rota Romântica

Com gastronomia farta, cultura rica e paisagens de tirar o fôlego, o Rio Grande do Sul encanta com a sua diversidade de lugares para conhecer. Regiões como Vale do Sinos, Encosta da Serra e Rota Romântica são opções com grandes atrativos para visitantes e também para a população local — saindo de Porto Alegre, por exemplo, é possível curtir um bate e volta com tranquilidade e uma programação completa.

Junto com Sicredi Pioneira, Destemperados apresenta roteiros de restaurantes, bares e pontos turísticos que representam cada cantinho especial do Estado. No segundo episódio, passamos por três cidades que compõem a Rota Romântica —Morro Reuter, Picada Café e Nova Petrópolis — para conhecer os sabores, as atrações da região que é considerada o berço do cooperativismo da América Latina.

MORRO REUTER

Lavandas do Morro

Lugar é encantador Milene Magnus

Durante a primavera, o local fica repleto de lavandas. A paisagem, sem dúvida, é um dos pontos altos. Por lá, é possível conhecer mais sobre o cultivo e aproveitar para comprar produtos naturais feitos com a flor.

Rua do Reservatório, 25, no Centro, em Morro Reuter

@lavandas_do_morro

Café Colonial Walachay

Dá para imaginar o quanto comemos, né? Milene Magnus

A casa serve a fartura de um café colonial bem completo, sem esquecer das delícias da culinária alemã. Vale provar um pouco de tudo: pasteizinhos, salgados fritos, bolos, pães, geleias e por aí vai. Ao final, você conhecerá o famoso cardápio de tortas doces para a sobremesa.

Rua Mathias Mombach, 450, no bairro Walachai, em Morro Reuter

@cafewalachay

PICADA CAFÉ

Parque Histórico Jorge Kuhn

Com ampla área verde, o parque preserva prédios históricos da região e oferece um espaço para curtir em meio à natureza. O famoso moinho é um dos cartões-postais de Picada Café.

BR 116, Km 193, em Picada Café

Tenda do Umbu

Lugar de encontro de motociclistas também guarda segredos gastronômicos Anahís Vargas

Parada estratégica na estrada para reestabelecer as energias com um café e delícias caseiras. É ponto de encontro de muitos motociclistas que passeiam pela região. Não saia de lá sem provar o pãozinho com linguiça e queijo.

Rodovia Presidente Getulio Vargas, em Morro Bock, em Picada Café

@tendadoumbu

NOVA PETRÓPOLIS

Divino Doce

Como diz a Dani, da Atlântida Serra, uma plantação de morangos em cima do bubble waffle Milene Magnus

A confeitaria tem opções perfeitas para um café da tarde delicioso. Provamos o bubble com morangos e chocolates preto e branco, além de um café gelado bem saboroso. Há duas unidades na cidade, uma delas fica no Espaço Sicredi Nova Petrópolis.

Rua Daniel Hillebrand, 125, no Centro, Nova Petrópolis

@divinodocecoffee

Esculturas Parque Pedras do Silêncio

A história da imigração alemã contada em pedras Milene Magnus

Um lugar que reúne obras de arte encantadoras que contam a história da imigração alemã na região. Vale passar uma tarde inteira contemplando e curtindo o espaço.

Rua Emílio Dinnebier Filho, 560, na Zona Rural, em Nova Petrópolis

@esculturasparque

Linha Imperial

É o berço do cooperativismo de crédito na América Latina e um dos maiores sítios históricos do cooperativismo no mundo. Por lá, é possível conhecer a primeira sede própria da Sicredi Pioneira, na época, chamada de Caixa Rural, e que abriga o Memorial Amstad, local que conta a história dos fundadores da cooperativa, por meio de recursos tecnológicos e inovadores.

Rua José Otto Neumann, 430, em Nova Petrópolis

Pub Edelhaus

Degustação de chopes no pub Milene Magnus

O bar com inspiração alemã tem um espaço para receber os clientes com comidinhas típicas e degustações de chope. Durante a nossa visita, tivemos a oportunidade de provar oito estilos diferentes de cerveja.

Av. 15 de Novembro, 4.038, no bairro Piá, em Nova Petrópolis

@edelhaus.np

Confira o episódio completo aqui: