Mês do gaúcho tem promoção no Baixo Barra

Setembro é mês de celebrar nossa tradição, nossa cultura e nossos valores. E se tem algo que merece todas as honrarias é a nossa gastronomia. Para comemorar o mês do gaúcho, o BarraShoppingSul te convida a mergulhar de cabeça nessa verdadeira celebração da culinária local. Com delícias locais, os restaurantes do shopping podem te levar a uma viagem pelos sabores tradicionais que fazem parte da nossa cultura. Além disso, no dia 29 de setembro, Os Fagundes se apresentam no gramado do Baixo Barra, às 17h.