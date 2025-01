"BBB 25": com Gracyanne na xepa, grupo compra 320 ovos e 15 quilos de carne para a semana

Gracyanne Barbosa fez a estreia na temida xepa do BBB 25 . A modelo fitness, que passou a primeira semana no vip e acabou com todos os ovos da casa em quatro dias , mudou de grupo depois que não foi escolhida pela dupla de líderes Aline e Vinícius .

As primeiras compras da semana da xepa foram conduzidas por quatro pessoas: as duplas Diego e Daniele Hypolito e Vilma e Diogo. O grupo deu prioridade para as proteínas e comprou todas as bandejas de ovos disponíveis. Eram 32 bandejas de 10 ovos cada, totalizando 320 ovos.