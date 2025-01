A dieta de Gracyanne Barbosa no "BBB 25" tem sido bastante comentada.

Depois que a dupla Aline e Vinícius levou a melhor na primeira prova do líder do BBB 25, a discussão entre os participantes passou a ser a divisão da casa entre vip e xepa. Gracyanne Barbosa acabou ficando no grupo menos favorecido e terá de enfrentar um cardápio mais limitado.