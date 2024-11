Na madrugada deste domingo (10), Xuxa Meneghel participou do Teleton 2024 e recebeu três estatuetas atrasadas do Troféu Imprensa, que havia conquistado, mas não recebeu. As homenagens foram feitas no palco do SBT, onde Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, entregou as estatuetas à “rainha dos baixinhos.”