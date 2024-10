O filme Minha Vida em Marte (2018) será exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (30). Na sequência de Os Homens São de Marte... e é pra lá que eu vou (2014), Fernanda vive uma crise em seu casamento com Tom. Com a ajuda de seu amigo Aníbal, ela começa uma jornada de autoconhecimento para decidir se irá tentar salvar o relacionamento. Com direção de Susana Garcia, a produção será exibida após Cabocla, às 15h30min, na RBS TV.