Michele Vaz Pradella: João Emanuel Carneiro e a saga do pendrive

O ano era 2012, e Avenida Brasil movimentava a telinha com suas reviravoltas, cenas impactantes e bordões inesquecíveis. Apesar do sucesso, alguns furos no roteiro eram apontados pelos telespectadores mais atentos. Um deles era o fato de Nina (Débora Falabella) ter as fotos que incriminavam Carminha (Adriana Esteves) apenas no formato impresso, o que facilitou a vida dos vilões, que logo se apossaram das imagens. Havia até a campanha “um pendrive para Nina”, questionando o porquê da moça não ter utilizado esse objeto. Porém, na reprise da trama, em 2020, uma cena deixou claro que Nina tinha, sim, um pendrive, que também foi parar nas mãos de Carminha.