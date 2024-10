No mínimo, foi um momento inusitado. É assim que se pode descrever a icônica capa da revista Caras, de 10 de dezembro de 1993, em que Cid Moreira posou em uma banheira com as pernas para o ar. A imagem se tornaria meme com o passar do tempo e seria lembrada com bom humor pelo jornalista, locutor e apresentador.