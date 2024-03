Faltando menos de um mês para acabar o BBB 24, os participantes estão preocupados em como encontrarão suas vidas fora do reality. Em conversa com Leidy Elin, nesta quarta-feira (20), Lucas Henrique falou sobre sua relação com a esposa, Camila Moura. Após atitudes dele no programa, ela ganhou 2 milhões de seguidores nas redes sociais e afirma que pedirá o divórcio.