Até quem não gosta de ir para o bloquinho se rende à beleza dos carros alegóricos das grandes escolas de samba. Os desfiles do grupo especial do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro serão exibidos a partir desta sexta (9) até segunda-feira (12), na Globo, sempre após o Big Brother Brasil 2024. A transmissão terá apresentação do trio formado por Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves.