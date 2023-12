Estrelado por Harrison Ford, o filme da Sessão da Tarde desta sexta-feira (1º) será O Chamado da Floresta (2020), exibido às 15h25min, na RBS TV. O longa acompanha a história de Buck, um cachorro que é roubado e vai parar no Alasca. Com direção de Chris Sanders, o elenco conta com nomes como Bradley Whitford, Cara Geem e Dan Steven.