Um dos maiores assaltos da história do Paraguai ocorreu em 2017, quando cerca de 30 bandidos, fortemente armados, entraram em uma seguradora de valores e levaram mais de US$ 11 milhões. Considerado o "roubo do século" pela mídia, o caso foi conduzido pela polícia do país vizinho e também pela Polícia Federal brasileira. Uma detalhada investigação no material genético dos envolvidos foi crucial, mostrando que os envolvidos eram do Brasil.