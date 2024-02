O filme A Culpa É das Estrelas (2014) é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (5). O longa é uma adaptação do livro homônimo que acompanha a história de Hazel, de 16 anos, que luta contra o câncer desde criança. Ela conhece Augustus Waters em um grupo de apoio a crianças que sofrem de doenças e se apaixona. Dirigido por Josh Boone e com Shailene Woodley, Ansel Elgort e Nat Wolff no elenco, o filme será exibido às 15h25min, na RBS TV.