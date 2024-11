Desde o mês de julho, o Forfun está de volta à estrada com a turnê Nós, resgatando os principais sucessos do grupo, que surgiu no início dos anos 2000, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a apresentação ocorrerá nesta sexta-feira (8), no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995), a partir das 22h. Não há mais ingressos disponíveis. Uma apresentação extra foi anunciada para o dia 9 de novembro, sábado, mas acabou sendo cancelada.