A morte de Nahim, ocorrida em 13 de junho deste ano, foi considerada acidental pelo Ministério Público. O órgão, que pediu o arquivamento do caso à Justiça, concordou com as conclusões da Polícia Civil, que indicou que o cantor de 71 anos morreu após o consumo de álcool, cocaína e remédios contra a insônia.