Após dois anos separadas, Simone e Simaria voltaram a dividir o palco neste sábado (6), em um show realizado em Goiânia. Simone Mendes era atração do festival Único, idealizado pela dupla Jorge & Mateus, e convidou a irmã para cantar com ela. As duas formaram dupla por 10 anos e se separaram em 2022, em meio a boatos de que a relação estaria estremecida também no campo pessoal.