Obituário Notícia

Morre o músico e ator Laércio de Freitas, aos 83 anos

Maestro estava internado desde o final de junho no Hospital da Universidade de São Paulo, com infecção nos rins; ele era considerado um dos maiores pianista e arranjadores do país

05/07/2024 - 23h37min Atualizada em 05/07/2024 - 23h53min