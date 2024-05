O Musical JM, dos hits Pegando o Ônibus, Amor Mafioso e Beijo Com Cerveja, realizou um show em um abrigo em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na última quinta-feira (16). A banda formada por Tiarles Nunes (vocal), Joacir da Silva (guitarra e vocal), Darlan da Silva (baixo e vocal), Anderson "Sony" Santos (trompete), Luís Carlos da Silva "Fritz" (trompete), Cristiano Souza (teclados, acordeon e vocal) e Cleitinho Santos (bateria) se apresentou no ginásio da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Scharlau, onde cerca de 172 famílias estão abrigadas.