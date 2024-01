Quem andar pelas ruas de Pelotas, no sul do Estado, nas próximas duas semanas, tem grandes chances de trombar com gente levando a tiracolo violinos, saxofones, tubas e até mesmo harpas e violoncelos. Mas os pelotenses não devem receber com estranheza o vai-e-vem de instrumentos. Todo janeiro é assim. A cidade recebe anualmente o Festival Internacional Sesc de Música, evento focado no gênero erudito que, neste ano, realiza sua 12ª edição desta segunda-feira (15) até o dia 26.