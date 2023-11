Santa Maria recebe neste sábado (25) a segunda edição do Santa Autoria, um festival de bandas e artistas com músicas próprias. O evento tem entrada gratuita e ocorre no Teatro Caixa Preta, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), das 13h às 20h. Mais de 10 bandas santa-marienses e duas atrações de Porto Alegre vão embalar o público.