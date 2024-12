Websérie “Alma Gaúcha” mostra a força dos gaúchos para superar a enchente

Com o pé na estrada, a caminho de cinco municípios diferentes, Neto e Ernesto Fagundes percorrem o Estado em busca de histórias que marcaram a vida dos gaúchos após a enchente de maio. Esse é o fio condutor da websérie Alma Gaúcha, disponível no YouTube, que conta com cinco episódios que retratam os desafios da reconstrução e, acima de tudo, revelam o amor, a solidariedade e a resiliência do povo gaúcho.

Produzido em parceria com a Corsan, Pulso Creators, Agência I e Grupo RBS, o projeto visita as cidades de Eldorado do Sul, Santa Maria, Estrela, Porto Alegre e Canoas. Cada episódio traz histórias marcantes e inspiradoras, sendo uma oportunidade de conhecer mais sobre os gaúchos que enfrentaram os períodos mais desafiadores da nossa história.

Ernesto Fagundes, que divide a apresentação do programa com o irmão, comenta que o projeto carrega a esperança de dias melhores, além de destacar a importância do nativismo e da cultura gaúcha nesse processo de superação.

– A gente não queria focar na tristeza do que aconteceu, mas sim trazer uma linha de esperança. E acho que conseguimos. O Alma Gaúcha retratou exatamente isso: o Brasil inteiro se solidarizando com o Rio Grande do Sul, e a música nativista aflorando como nunca. O “Canto Alegretense” ganhou um novo significado. “Céu, sol, sul, terra e cor” também – ressalta Ernesto.

Passando pelas regiões Central, Metropolitana e Vale do Taquari, a diversidade das histórias contadas no programa reflete os diferentes contextos vividos durante a maior tragédia climática do Estado. Neto Fagundes, que também comanda a apresentação da websérie, fala sobre a emoção de gravar cada episódio.

– Foi muito emocionante contar de que maneira cada um conseguiu virar essa página para ir adiante após a enchente. Foi um momento espetacular, de muita emoção em todos os momentos. A gente vai guardar isso em um lugar bem especial do coração – lembra Neto.

A primeira parada do Alma Gaúcha foi em Eldorado do Sul, um dos municípios da região Metropolitana mais afetados pela enchente. Lá, os apresentadores conversaram com o atleta paralímpico Walisson Fortes. Em meio aos treinamentos para o campeonato mundial de atletismo, Walisson viu sua casa e o centro de treinamento serem completamente inundados, desafiando-o a enfrentar um dos maiores obstáculos de sua carreira.

O paratleta Walisson Fortes viveu momentos de aflição em Eldorado do Sul, onde vive e treina Agência I/Divulgação

– O Walisson, além de ser um baita gente fina, é um vencedor. A história emociona e retrata essa resiliência do gaúcho – comenta Ernesto.

O programa segue para Santa Maria, na região Central do Estado, onde mostra a história de Rafael Sonego, engenheiro de operações da Corsan. No segundo episódio, Rafael compartilha o desafio de avaliar e regularizar as condições das barragens de abastecimento de água, enquanto enfrentava os impactos da enchente.

A cerca de 200 quilômetros dali, a equipe do programa pega a estrada novamente em direção a Estrela, na região do Vale do Taquari, a mais atingida pela catástrofe ambiental. Lá, Neto e Ernesto conversam com os empresários Izaldo e Caroline Morelli, donos de uma loja de materiais de construção da cidade. O terceiro episódio explora um cenário de duas perspectivas enfrentadas pelos gestores: a necessidade de se reconstruir e, posteriormente, de ajudar na reconstrução da comunidade.

Em Porto Alegre, o quarto episódio traz a perspectiva de quem esteve dentro d’água nos momentos mais críticos da tragédia. A jornalista Kelly Matos, que cobriu a enchente, compartilha os desafios de reportar um desastre de tamanha magnitude.

– A Kelly foi fundamental na disseminação das informações verídicas durante o período das enchentes. A cada dia ela compartilhava nas redes sociais atualizações quase em tempo real que traziam o senso de emergência da situação que estavamos enfrentando, mas também fortificava a nossa esperança na solidariedade. A Pulso tem orgulho de co-criar um projeto tão lindo e importante, a Alma Gaúcha é a maior riqueza do nosso estado e é um prazer celebrar a nossa cultura e o nosso povo dessa forma – afirma Ana Luiza Pinheiro, planejamento do projeto na Pulso Creators

O último episódio da série foca na história de um símbolo de resistência e esperança. O Cavalo Caramelo, resgatado durante a enchente, emocionou não só os gaúchos, mas todos os brasileiros. Em Canoas, Neto e Ernesto conversam com o dono do Cavalo Caramelo e com o diretor da Ulbra, instituição que cuidou do animal.