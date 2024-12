Vale do Taquari tem atrações imperdíveis para as férias de verão

Vale do Taquari oferece calmaria, conexão com a natureza e boa gastronomia. Divulgação / Amturvales

Os exuberantes cenários do Vale do Taquari, na parte central do Rio Grande do Sul e perto da serra gaúcha, ficam ainda mais encantadores durante o verão. Formada por cerca de 38 municípios, a região é uma ótima pedida para quem quer aproveitar as férias em grande estilo e longe de aglomerações.

Abaixo, confira cinco bons motivos para visitar o destino na época mais quente do ano:

1. Conexão com a natureza

As atrações naturais figuram entre os principais atrativos do Vale do Taquari. Uma das rotas mais exploradas pelos turistas é o Caminho das Cascatas, que percorre os municípios de Progresso, Sério, Forquetinha e Boqueirão do Leão. O roteiro passa por trilhas em meio à Mata Atlântica e permite que os viajantes se refresquem em cachoeiras e riachos de água cristalina.

– Nossa região tem muitas cascatas, balneários, grutas e trilhas. Tudo isso pode ser aproveitado pelo viajante, que muitas vezes quer fugir de destinos com muvuca. Esse público vem ao Vale do Taquari e se surpreende muito positivamente – conta o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Charles Rossner.

2. Turismo de aventura

Os aventureiros encontram muito o que fazer no Vale do Taquari. Um bom exemplo é o roteiro Vale dos Túneis e Viadutos, que contempla paisagens marcantes e visitas a históricas construções ferroviárias nos municípios de Muçum, Encantado e Vespasiano Corrêa. Além desses, o Perau do Facão, em Arvorezinha, local da cascata mais bela do Estado, também é uma baita opção para conhecer.

– Também há opções mais intensas de trilhas, rafting e até passeios de 4x4 no interior de Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados – ressalta Rossner.

3. Opções para famílias

Caso o objetivo seja curtir as férias de verão em família, vale a pena aproveitar lugares como o Parque Denardi, em Dois Lajeados. Trata-se de um enorme complexo com atrações como piscinas e pedalinhos. O local também é lar do Castelo Labirinto, construção em estilo medieval que desafia os visitantes a encontrarem a saída.

Outra boa pedida é a visita à Lagoa da Garibaldi, que fica a apenas seis quilômetros da região central da cidade de Encantado. O local conta com um charmoso trajeto para que as pessoas caminhem pelas margens da lagoa e contemplem o visual inesquecível da região a partir de diferentes perspectivas.

4. Gastronomia única

A gastronomia local é uma atração à parte. Isso porque o Vale do Taquari desenvolveu um estilo único, inspirado nas receitas dos antigos imigrantes italianos, alemães e portugueses. O resultado é simplesmente delicioso.

– Nossa gastronomia é muito especial. Temos o reconhecimento de ser um dos locais com a culinária mais farta e diversificada de todo o Rio Grande do Sul – afirma o prefeito de Sério e vice-presidente da Amturvales, Sidnei Moisés de Freitas.

Durante a viagem é possível ir a cafés coloniais e até percorrer a Rota da Erva-Mate. O percurso passa por sete cidades (Relvado, Doutor Ricardo, Anta Gorda, Ilópolis, Putinga, Arvorezinha e Itapuca) e inclui atrativos como a possibilidade de visitar ervateiras.

5. Experiência cultural

A região é um prato cheio para os fãs de experiências culturais. O roteiro Caminho dos Moinhos, por exemplo, inclui o Complexo Arquitetônico Museu do Pão, localizado em Ilópolis, na região alta do Vale do Taquari. O local conta a história do alimento e mostra objetos e processos utilizados na produção, desde o grão até o prato.