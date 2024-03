O Sequestro do Voo 375 é um longa brasileiro baseado em uma história real. Em 1988, o Brasil passava por uma crise econômica durante o governo Sarney. Nonato, interpretado no filme por Jorge Paz, decide protestar contra o governo sequestrando o voo 375, da Vasp, e ordena que o avião caia sobre o Palácio do Planalto. Danilo Grangheia vive o comandante Murilo, que precisou executar manobras nunca feitas em uma aeronave daquele tipo para salvar os mais de 100 passageiros.